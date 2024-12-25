Кроссплатформенный интерфейс подтверждает растущий интерес Microsoft к портати...

Кроссплатформенный интерфейс подтверждает растущий интерес Microsoft к портативному геймплеюУспех Switch от Nintendo побудил крупных игроков, таких как Microsoft, начать разрабатывать собственные портативные игровые устройства.
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