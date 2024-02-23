Предлагает уроки «по ценам «Пятерочки»», — Мельникова из «Папиных дочек» просит помочь ей с заработками

Дарья Мельникова — актриса, прославившаяся по сериалу «Папины дочки», изъявила желание зарабатывать деньги как репетитор актерского мастерства, о чем сообщила своим фанатам, сделав акцент на том, что цены завышать из-за своей звездности не будет и сделает уроки «доступными, как в «Пятерочке»».