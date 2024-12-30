Ронни О’Салливан проигрывает своему сопернику

Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан, по мнению Стивена Хендри, может уступить своему не менее сильному сопернику Ронни О’Салливан (фото: metrouk)Легенда снукера считает, что Марк Селби одержал бы верх над Ронни О’Салливаном, если бы оба игрока выступили на пике своих возможностей.