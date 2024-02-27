Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Несостоявшийся кандидат Надеждин: потраченные впустую миллионы или бизнес-проект?

Несостоявшийся кандидат Надеждин: потраченные впустую миллионы или бизнес-проект?

Борис Надеждин, тот самый, который пытался выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост, но так и не зарегистрированный кандидатом, потратил миллионы.

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Комментарии
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людмила бер
ПосодЮт и правильно!!! Аферист, этот Надеждин, как и все его дружки из 90-х...
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15 час.
Игорь Максаков
Да! Оскудела Земля русская, что таких &quot;богатырей&quot; вырастила. Ну надо же, где их нашли? Я вот уже какую ночь не сплю из-за того, что себя не выдвинул, хотя бы чтобы зарисоваться на публике, Может кого посмешил бы))))
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15 час.
Erl Schweizer
Оппозиция всегда кем-то подкармливается, фавориты всегда кем-то подкармливаются.
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9 час.

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