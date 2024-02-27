Борис Надеждин, тот самый, который пытался выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост, но так и не зарегистрированный кандидатом, потратил миллионы.
Несостоявшийся кандидат Надеждин: потраченные впустую миллионы или бизнес-проект?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
ПосодЮт и правильно!!! Аферист, этот Надеждин, как и все его дружки из 90-х...
Ответить
15 час.
Игорь Максаков
Да! Оскудела Земля русская, что таких "богатырей" вырастила. Ну надо же, где их нашли? Я вот уже какую ночь не сплю из-за того, что себя не выдвинул, хотя бы чтобы зарисоваться на публике, Может кого посмешил бы))))
Ответить
15 час.
Erl Schweizer
Оппозиция всегда кем-то подкармливается, фавориты всегда кем-то подкармливаются.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии