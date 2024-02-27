Несостоявшийся кандидат Надеждин: потраченные впустую миллионы или бизнес-проект?

ПосодЮт и правильно!!! Аферист, этот Надеждин, как и все его дружки из 90-х...

Игорь Максаков

Да! Оскудела Земля русская, что таких "богатырей" вырастила. Ну надо же, где их нашли? Я вот уже какую ночь не сплю из-за того, что себя не выдвинул, хотя бы чтобы зарисоваться на публике, Может кого посмешил бы))))