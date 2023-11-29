Киномаршрут по Москве на трамвае №3

Чистопрудный бульвар Москвы сложно представить без перестука колес и звука трамвайного колокольчика. Более ста лет назад, еще до революции 1917 года по этим трамвайным путям начала свое движение легендарная «Аннушка».
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