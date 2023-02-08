Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Певец и композитор Дмитрий Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов в Подмосковье. Мероприятие для учащихся детских школ искусств, музыкальных колледжей, а также для лучших солистов и коллективов городского округа прошло в Истре.
Певец и композитор Дмитрий Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов в Подмосковье. Мероприятие для учащихся детских школ искусств, музыкальных колледжей, а также для лучших солистов и коллективов городского округа прошло в Истре.
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