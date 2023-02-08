Федеральное агентство новостей №1

6 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Раз начали изучать, значит введут. А само изучение и информация об изучении - это проба на вшивость. А вдруг бизнес в...Власти РФ изучают...
  • Россиянин
    А могла быть и диверсия. А те личности которые под видом газовиков пытались проникнуть в подъезд, вполне могли ослаби...Жители разрушенно...
  • Валерий Ворожищев
    Дожились, репер теперь в тренде для работы с детьми. Только за это министра культуры Любимову в шею гнать с должности!Первый канал опуб...

Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Певец и композитор Дмитрий Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов в Подмосковье. Мероприятие для учащихся детских школ искусств, музыкальных колледжей, а также для лучших солистов и коллективов городского округа прошло в Истре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх