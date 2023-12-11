Спрос на новогодние туры в Петербург почти побил рекорд: сколько россиян хотят приехать

В преддверии новогодних праздников Северная столица приковала к себе внимание путешественников. Эксперты АТОР выяснили, что Петербург входит в топ-3 самых бронируемых направлений на внутреннем рынке в праздничный период.
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