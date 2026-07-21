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Google выпустила 3 новые модели Gemini и уже начала подготовку к Gemini 4

Google выпустила 3 новые модели Gemini и уже начала подготовку к Gemini 4

Gemini 3.6 Flash стала дешевле и экономнее по токенам, Flash-Lite получила скорость до 350 токенов в секунду, а специализированная Flash Cyber предназначена для задач кибербезопасностиGoogle представила сразу 3 новые модели семейства Gemini: Gemini 3.

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