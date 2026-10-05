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ВС РФ поразили электростанцию, портовый пункт, хранилища с ГСМ и морское судно с военным грузом

ВС РФ поразили электростанцию, портовый пункт, хранилища с ГСМ и морское судно с военным грузом

Бойцы Вооруженных сил России атаковали электроподстанцию в Харьковской области, портовый пункт в Одесской, хранилища с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморск, а также морское судно с имуществом ВСУ.

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