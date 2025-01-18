230-миллионная Нигерия получила статус партнёра БРИКС В мире продолжается укрепление взаимосвязей между странами Глобального Юга.
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230-миллионная Нигерия получила статус партнёра БРИКС В мире продолжается укрепление взаимосвязей между странами Глобального Юга.
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