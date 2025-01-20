#Сводка на утро 20 января 2025 года ▪️ Ночью в Казани БПЛА самолётного типа пролетел в Авиастроительном районе города около 04:30 ночи, после чего прозвучал взрыв в небе.
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#Сводка на утро 20 января 2025 года ▪️ Ночью в Казани БПЛА самолётного типа пролетел в Авиастроительном районе города около 04:30 ночи, после чего прозвучал взрыв в небе.
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