В РФ энергетики на маркетплейсах и в автоматах будут продавать по биометрии

Правительство РФ рассматривает вопрос продажи энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах через Единую биометрическую систему (ЕБС), уже разрабатывается соответствующий нормативный акт, сообщил источник на рынке интернет-торговли «Коммерсанту».