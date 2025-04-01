В РФ энергетики на маркетплейсах и в автоматах будут продавать по биометрии

Правительство РФ рассматривает вопрос продажи энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах через Единую биометрическую систему (ЕБС), уже разрабатывается соответствующий нормативный акт, сообщил источник на рынке интернет-торговли «Коммерсанту».
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