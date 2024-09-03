«Этот Свитан сломался, несите следующего»

«Говорящая голова» моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул «сыворотку правды», и на «24 канале» заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну «в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин», из которого невозможно выехать.