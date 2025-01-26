Три месяца на перелом: эксперты сомневаются в способности Украины продержаться на фоне продолжающегося конфликта Ирина ВальковаМеждународные эксперты, наблюдающие за развитием событий на Украине, все чаще выражают сомнения в способности Киева удержать фронт в условиях текущей ситуации.