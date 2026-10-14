Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал покинуть города и запастись дровами перед зимой. Он рекомендовал жителям координировать действия с соседями для эффективного распределения ресурсов.
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