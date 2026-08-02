УЕФА угрожает ФИФА иском за план продажи коммерческих прав

УЕФА намерен подать иск против ФИФА из-за плана продажи 20% акций коммерческих прав. Этот конфликт связан с возможностью инвестиций фондом Джошуа Кушнера и потенциальным ростом зарплаты Джанни Инфантино, что вызвало бойкот со стороны европейских федераций.