УЕФА угрожает ФИФА иском за план продажи коммерческих прав

УЕФА намерен подать иск против ФИФА из-за плана продажи 20% акций коммерческих прав. Этот конфликт связан с возможностью инвестиций фондом Джошуа Кушнера и потенциальным ростом зарплаты Джанни Инфантино, что вызвало бойкот со стороны европейских федераций.
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