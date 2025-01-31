Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Надо же. Некоторые политики польши и германии не хотят умирать, понимая что с временем подлёта современного оружия Ро...Холодный душ для ...
  • В С
    Сиди сучий потрох.Отец «матери всех...
  • Evgenija Palette
    Я бы сказала - ЭТО УРОВЕНЬ ВСЕЙ ЕВРОПЫ!... Они умственно с трудом справляются с любой ситуацией, толкая впереди свой ...Глава МИД Чехии: ...
Чешский политик возмутилась празднованием в России годовщины освобождения

Чешский политик возмутилась празднованием в России годовщины освобождения Ленинграда от блокады и пожелала русским вновь испытать подобное По-настоящему безумным актом русофобии отметилась одна из представительниц чешских «элит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Итак что такое эти чехи? Это дерьмо на палочке, еще хуже поляков, хотя хуже поляков что то трудно представить, но это есть и это именно чехи. Почему я так считаю, поверьте на это есть основания. Первое, кто сильно нагадил в Сибири в 1918-19 годах, при чем нагадил и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ? Угадайте с 3-х раз! Это были так называемые БЕЛОЧЕХИ, которые сначала как бы были с адмиралом Колчаком, а чуть погодя продали его, сдали как стеклотару! При этом и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ они успели нагадить. Идем дальше, 1938 год, город Мюнхен. Вспоминаете? Конечно вряд ли кто из ныне живущих там присутствовал, но память об этом событии, именуемым &quot;МЮНХЕНСКИМ СГОВОРОМ&quot; живет и не умирает. Что там было, по сути? А по сути там был анальный половой акт без вазелина, когда Адик Шикельгрубер( в миру Гитлер) поимел в означенную дырку всех чехов, при чем с особым энтузиазмом поимел, но самое главное - чехи подставили свои гудки и наслаждались оным действием по полной программе! А почему чехи не встали стеной за свою свободу и независимость? Поляки же в 1939 году попытались воевать, а чехи хрена лысого! Один из ответов чехов, почему они не стали воевать с Гитлером был таков - очень они(чехи) переживали за целостность старинных зданий на территории Чехии, которые могли бы быть повреждены, если бы они воевали с Гитлером! Как вам? ОХРЕНЕТЬ! Если ехать с Савеловского вокзала от Москвы на север, то по пути будет станция Яхрома, она на одной стороне канала им. Москвы, а на другой стороне - город Яхрома. Так вот, в ноябре-декабре 1941 года по каналу проходила линия обороны советских войск. Город Яхрома был захвачен фашистами и они были от туда выбиты несколько позже, во второй половине декабря 1941 года. И какие же немецко-фашистские войска в городе Яхрома находились? А находилась там дивизия, состоящая из чехов! Тому есть множественные свидетельства, они в музеях Яхромы и Дмитрова представлены. То есть чехи, мало того, что под Гитлера легли и аналы ему свои предоставили, они еще и воевать за него пошли и дошли почти до Москвы! На других фронтах Великой Отечественной было примерно так же, формирования чехов воевали с Красной Армией на стороне Гитлера и в форме немецкой. Более того, до 45% техники и вооружений немецко-фашистских войск производилось на заводах в Чехии и поставлялась гитлеровцам. И работали там не пленные, а штатные чешские рабочие и служащие! Ну ладно, типа СССР чехов ОСВОБОДИЛ в 1945 году, именно, что ТИПА! Потом была Пражская Весна, восстание чехов против СССР. Восстание было подавлено. Лично был знаком с теми, кто учувствовал в подавлении этого безобразия, по их рассказам, а не доверять им нет оснований, от слова СОВСЕМ, так вот чехи и тогда показали себя полным ДЕРЬМОМ, и это еще очень мягко сказано. Чешский сенатор Мирослава Немцова лично меня своим заявлением не удивила, лишний раз убеждаюсь, что ДЕРЬМО ОНО И ЕСТЬ ДЕРЬМО И ДЕРЬМОМ ОСТАНЕТСЯ при любых обстоятельствах. Но этого прощать нельзя даже ДЕРЬМУ. Необходимо возбуждение уголовного дела, вызов посла Чехии в МИД и &quot;вставка&quot; ему в жопу по самые НЕ ХОЧУ, предупреждении Чехии, что при дальнейшей поддержке фашизма и нацизма, его пропаганду и осквернение памяти погибших советских людей, ленинградцев особенно, по этой самой Чехии может(должен) быть нанесен удар, который просто УНИЧТОЖИТ этот ГАДЮЧНИК, именуемый Чехией!
Ответить
21 час.
M
Malina
Вмести с их бесценными историческими зданиями!
Ответить
21 час.
СГ
Сергей Грабик
Дура набитая, что с таких неадекватных людей ещё взять, на неё и обижаться то грешно, ибо она больна на всю свою глупую голову.
Ответить
15 час.
наверх