Сийярто: Байден подталкивает планету к мировой войне

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден в последние месяцы своего срока подталкивает планету к началу мировой войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя информацию о том, что США разрешили Украине наносить удары по России американским оружием.
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