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Grayscale завершила ребалансировку мультиактивных фондов, скорректировав веса DeFi-портфеля

Grayscale завершила ребалансировку мультиактивных фондов, скорректировав веса DeFi-портфеля

Инвестиционная компания Grayscale завершила квартальную ребалансировку своих мультиактивных цифровых фондов за второй квартал 2026 года, скорректировав веса активов в DeFi Fund, Smart Contract Fund и Decentralized AI Fund.

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