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«Умереть мало — нужно убивать»: Зеленский дал Раде команду продлить войну. На фронт погонят всё, что шевелится

«Умереть мало — нужно убивать»: Зеленский дал Раде команду продлить войну. На фронт погонят всё, что шевелится

БлокнотРУ «Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с предложением продлить военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней, начиная с 9 мая.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Зеленский ЗАЧИЩАЕТ УКРАИНУ от украинцев-славян!!  Украина и украинцы  В БЕДЕ!!!   На месте зачищенной Украины появится Новая Хазария, еще страшней, еще безжалостней и беспощадней. И тогда уже Россия будет в беде!!!   Нациствующих бандэровцев нужно бить основательно, чтобы выжить в дальнейшем!! И чтобы  у наших потомков был шанс на жизнь!!
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Вы верите в то, что выборы были честными?   Тоже, нашли кому верить в их честность... НИКТО ИХ НЕ ВЫБИРАЛ!! НА УКРАИНЕ ГОСПЕРЕВОРОТ БЫЛ!!
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7 час.
GG
Galina G
Изувечил Украину ради толстой еврейской задницы. Не хочет слезать с трона. Путин к Украине отнесся с большим уважением, чем Зеленский. Вспомните Минские соглашения.
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4 час.
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