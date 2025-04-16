Vladimir Lioubimcev

Зеленский ЗАЧИЩАЕТ УКРАИНУ от украинцев-славян!! Украина и украинцы В БЕДЕ!!! На месте зачищенной Украины появится Новая Хазария, еще страшней, еще безжалостней и беспощадней. И тогда уже Россия будет в беде!!! Нациствующих бандэровцев нужно бить основательно, чтобы выжить в дальнейшем!! И чтобы у наших потомков был шанс на жизнь!!