Какие мероприятия пройдут в Молдове по случаю празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Мероприятия Национального координационного комитета "Победа", посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут озвучены 17 апреля на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.
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