Федеральное агентство новостей №1

7 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Понять не могу ,с Россией могут разорвать любой контракт,в течении суток. Но,Россия,в ответ, должна проходить какие-т...Правительство Чех...
  • Валентин Воробьев
    Ладно. Теперь за аренду земли посольства в Москве платите. Но цены в Москве намного выше. Без штанов послы останутся.Прага потребует о...
  • Раиса Петина
    Сами напросились!Правительство Чех...

Глава OpenAI рассказал о главных опасностях нейросетей

Глава OpenAI рассказал о главных опасностях нейросетей

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступил перед Сенатом США, где выразил свою озабоченность опасностью, связанной с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх