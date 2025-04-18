Летняя погода пришла в Архангельск на один день. В чём причина?

Синоптики предупреждают: сегодня жителей Архангельска ждет настоящий летний день! Температура воздуха поднимется до небывалых для апреля +19 градусов, что станет абсолютным рекордом за последние десять лет.
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