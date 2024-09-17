В сирийский Идлиб прибыли 250 экспертов ВСУ для обучения производству дронов

Группа инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) производству беспилотников.
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