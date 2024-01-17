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Экс-замминистра Тука: Зеленский собрался заменить Залужного Будановым

Экс-замминистра Тука: Зеленский собрался заменить Залужного Будановым

Президент Владимир Зеленский собрался заменить Валерия Залужного на должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Кириллом Будановым, который сейчас является начальником Главного управления разведки Минобороны страны.

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