Экс-замминистра Тука: Зеленский собрался заменить Залужного Будановым

Президент Владимир Зеленский собрался заменить Валерия Залужного на должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Кириллом Будановым, который сейчас является начальником Главного управления разведки Минобороны страны.
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