Андрей Рябоконь: необходимо индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту

Он уже направил инициативу в Социальный фонд России Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь заявил о необходимости индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту.
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