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На праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО

На праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО

На праймериз «Единой России» за Василия Филипенко проголосовало больше всего югорчан Президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил самую большую поддержку жителей региона на праймериз «Единой России».

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