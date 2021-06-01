На праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО

На праймериз «Единой России» за Василия Филипенко проголосовало больше всего югорчан Президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил самую большую поддержку жителей региона на праймериз «Единой России».
На праймериз «Единой России» за Василия Филипенко проголосовало больше всего югорчан Президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил самую большую поддержку жителей региона на праймериз «Единой России».
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