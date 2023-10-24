Что заставило упасть акции Philips на 4%?

Вышедший позитивный квартальный отчет не спас положение акций Philips. Бумаги голландской компании протестировали полугодовые минимумы в падении на 4%, несмотря на высокую прибыль, полученную в сфере технологий здравоохранения.
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