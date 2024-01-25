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В Chile’dren поделились, почему стоит ехать рожать в Чили в 2024 году

В Chile’dren поделились, почему стоит ехать рожать в Чили в 2024 году

В последние годы роды в Чили с получением гражданства стали особенно популярными среди россиянок. Страна также привлекает своим высоким уровнем медицинских услуг, уникальной культурой и благоприятным климатом.

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