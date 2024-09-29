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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» – «Сиэтлу» в выставочном матче при игре в меньшинстве

Форвард «Ойлерс» отличился в выставочном матче с «Сиэтлом» (5:4).  В третьем периоде россиянин сравнял счет, поразив ворота соперника при игре в меньшинстве.

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