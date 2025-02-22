17-летняя российская теннисистка рассказала о желании выпить шампанского после победы

Андреева о шампанском после победы на турнире WTA в Дубае: Жаль, мне еще 17 лет Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о желании выпить шампанского после победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).