В преддверии Дня народного единства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград

В преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время чрезвычайных ситуаций.
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