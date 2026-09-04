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Минобороны перечислило цели групповых ударов

Минобороны перечислило цели групповых ударов

Российская армия продолжает наносить групповые удары по объектам, которые используют ВСУ. В течение дня ВС России поразили ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности объекты портовой инфраструктуры Украины, морские суда и логистические центры, сообщили в Минобороны.

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