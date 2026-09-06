Рудковская о переходе сына: «Мы спросили – какая тебе нравится страна? Ему нравилось всегда в Азербайджане, потому что хорошо кормят»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко рассказали о том, почему их сын перешел в Азербайджан . Рудковская: Мы когда спросили у него: слушай, такая появилась идея, что тебе в России будет очень тяжело… Все ребята, которые топ, все его обыгрывают, потому они старше – им 17 лет, 16 лет.