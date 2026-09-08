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ПВО РФ за ночь сбили 384 украинских беспилотника

ПВО РФ за ночь сбили 384 украинских беспилотника

ПВО России уничтожили 384 украинских беспилотника за ночь, атаки зафиксированы в 13 регионах, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Черным морем.

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