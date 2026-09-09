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В больницах Новороссийска 17 раненых! Тяжелых готовят к отправке в Краснодар

В больницах Новороссийска 17 раненых! Тяжелых готовят к отправке в Краснодар

По последним данным, в больницах города после ночной атаки беспилотников остаются 17 человек. Четверо из них – в тяжелом состоянии, сообщает Оперштаб.

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