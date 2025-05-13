Финальный трейлер «Балерины», ради которой Киану отказался от главной роли в «Аколите»Lionsgate выпустила финальный трейлер блокбастера «Из мира Джона Уика: Балерина» от Лена Уайзмана («Другой мир») и Шея Хаттена («Армия мертвецов», «Мятежная луна»).