Финальный трейлер «Балерины», ради которой Киану отказался от главной роли в «Аколите»Lionsgate выпустила финальный трейлер блокбастера «Из мира Джона Уика: Балерина» от Лена Уайзмана («Другой мир») и Шея Хаттена («Армия мертвецов», «Мятежная луна»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)