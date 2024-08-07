В канун Дня физкультурника в Ивановской области полицейские и общественники проводят спортивные мероприятия для подрастающего поколения

Спортивные тренировки, «веселые старты" и мастер-классы по приемам самообороны в канун Дня физкультурника в рамках всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» проводят полицейские и общественники с подрастающим поколением в Ивановской области.
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