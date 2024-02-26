Бывшего владельца ЧЭМК Антипова отпустили под подпиской о невыезде

Бизнесмен и бывший владелец промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Юрий Антипов был допрошен, а после его отпустили под подписку о невыезде по уголовному делу о мошенничестве.
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