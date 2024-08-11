Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области и других регионах

В Курской области после вторжения украинских подразделений продолжаются ожесточенные бои. В ночь на 11 августа в городе Курске упал обломок ракеты, из-за чего была сильно повреждена жилая многоэтажка, пострадали 13 человек.
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