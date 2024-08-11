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Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области и других регионах

Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области и других регионах

В Курской области после вторжения украинских подразделений продолжаются ожесточенные бои. В ночь на 11 августа в городе Курске упал обломок ракеты, из-за чего была сильно повреждена жилая многоэтажка, пострадали 13 человек.

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Комментарии
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виктор школин
Укры пошли в атаку на российскую территориторию, и пока успешно, а вранье подолжается
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16 час.

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