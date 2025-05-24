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  • Vldmr vv
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В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

24.05.2025 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил:"23 мая расчётами ОТРК «Искандер» нанесён групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.

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