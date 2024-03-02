Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    США  постепенно приучают РФ к факту участия НАТО в конфликте. Неужели это новость для Путина. Они сначала везли шлемы...Шурыгин: ядерные ...
  • mullonen
    Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.Русских будут уби...
  • Олег Самойлов
    Привет, дорогой! Что-то давно не встречал тебя в МТ! Может просто по темам не пересекались?..Русских будут уби...

Кстати, о предателях...

Кстати, о предателях...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Помню, как в какой-то очередной студии Максим Юсин задницу рвал на фашистский крест, когда кто-то из присутствоваших критиковал Францию и Макрона за какое-то высказывание или действие, направленное против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх