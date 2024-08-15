В Самарском океанариуме родился редкий пингвиненок Гумбольдта

В Самарском океанариуме появился на свет редкий пингвиненок Гумбольдта, занесенный в Красную книгу. Птенец уже активно выходит из своего домика на короткие прогулки вместе с родителями и пробует свежую рыбу.
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