Новый завод в Подмосковье начнет серийное производство осей, колодок и подвесок

Компания «Хуацзин» из Китая, специализирующаяся на производстве запчастей и деталей для прицепов и полуприцепов под брендом HJ, начнет строительство завода в индустриальном парке «Есипово» на территории Солнечногорска в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии