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MeMo-Logic

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ИИ создал - кому принадлежит? О смешении технологии, цифрового результата и субъективного права

Искусственный интеллект создает тексты, изображения и иные цифровые результаты. Но означает ли сам факт генерации возникновение объекта гражданских прав? И может ли пользовательское соглашение ИИ-сервиса создать исключительное право там, где оно не возникло в силу закона? В посте предлагается разграничить три уровня, которые все чаще смешиваются в законодательстве и договорной практике: технологическую систему, создаваемый с ее помощью цифровой результат и правовой режим такого результата.

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