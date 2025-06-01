Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 690 подписчиков

Помощник президента России ответил на вопросе о встрече Путина и Трампа

Помощник президента России ответил на вопросе о встрече Путина и Трампа

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о перспективах встречи Президентов США и России, заявил, что конкретных договоренностей пока нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх