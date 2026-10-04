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Рецептарио

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Сангрия с розмариновым сиропом и цитрусовым льдом

Сангрия с розмариновым сиропом и цитрусовым льдом

Цитрусовый лёд постепенно охлаждает напиток и по мере таяния делает вкус ярче. Сладость можно отрегулировать количеством сиропа, а розмарин придаёт сангрии тонкий травяной аромат.

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