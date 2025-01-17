Полковник в отставке Баранец уличил Британию в попытке помешать переговорам Трампа и Путина

Размещение британских военных баз на территории Украины представляется очевидной попыткой Лондона сорвать планы будущего главы Белого дома Дональда Трампа на фоне его ожидаемых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
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