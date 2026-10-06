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Суть Событий

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Татьяну Тарасову госпитализировали третий раз за месяц

Татьяну Тарасову госпитализировали третий раз за месяц

Поступают тревожные сообщения о состоянии здоровья заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

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