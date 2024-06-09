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Гельмут Марко: «Ферстаппен проиграл поул Расселлу на третьем секторе»

Марко высказался о результате квалификации к Гран-при Канады. Советник «Ред Булл» отметил, что у Макса Ферстаппена был шанс выиграть поул, если бы он удачнее проехал круг прогрева.

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